Ченерле (Воинкова) (Воинкова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченерле (Воинкова) (Воинкова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1934

Дата смерти

?.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934

Отец: Воинков Иван Ефимович

Мать: Воинкова (икрина) Арина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Власов Анатолий Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свалухина (ченерле) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ченерле Александр

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченерле Александр Александрович

Отец ребёнка: Ченерле Александр

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
?.11.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Восточное клатбище.
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