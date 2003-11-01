Ченерле (Воинкова) (Воинкова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1934
Дата смерти?.11.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Власов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свалухина (ченерле) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ченерле Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченерле Александр Александрович
Отец ребёнка: Ченерле Александр
Смерть
?.11.2003
Похороны
Неизвестно
Восточное клатбище.