Икрин (Ikrin) Григорий Васильевич (Grigoriy Vasilyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин (Ikrin) Григорий Васильевич (Grigoriy Vasilyevich)

Место рождения

Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

23.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Галицинский РВК
Смерть
23.12.1943
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