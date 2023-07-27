Икрин (Ikrin) Григорий Васильевич (Grigoriy Vasilyevich)
Место рожденияСвердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти23.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Свердловская обл., Краснополянский р-н, д. Н. Пошино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Галицинский РВК
Смерть
23.12.1943