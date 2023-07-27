Икрина (Икрина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1899

Дата смерти

30.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Икрин (ikrin) Михаил Николаевич (Mikhail Nikolayevich)

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1931

Сын: Икрин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Икрин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Рождение ребёнка
1939

Сын: Икрин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Рождение ребёнка
28.02.1942

Сын: Икрин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (икрина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)

Смерть
30.01.1975
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