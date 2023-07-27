Икрина (Икрина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1899
Дата смерти30.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899
Рождение ребёнка
1922
Сын: Икрин (ikrin) Михаил Николаевич (Mikhail Nikolayevich)
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1931
Рождение ребёнка
01.08.1933
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
28.02.1942
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (икрина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Николай Сергеевич (Nikolay Sergeyevich)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1975