Икрин (Ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин (Ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Икрин Василий Епифанович

Мать: Икрина (новопашина) Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Около 1918

Жена: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Военная служба
23.11.1941
Талицкий РВК, Свердловская обл., Талицкий р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Василий Борисович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Борисовна

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Борисович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Борисович

Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна

Смерть
Около 1942