Икрин (Ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Около 1918
Военная служба
23.11.1941
Талицкий РВК, Свердловская обл., Талицкий р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Борисовна
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Борисович
Мать ребёнка: Икрина (новопашина) Варвара Гавриловна
Смерть
Около 1942