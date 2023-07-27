Икрина (Новопашина) (Новопашина) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) (Новопашина) Варвара Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Новопашин Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Муж: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Василий Борисович

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Борисовна

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Борисович

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Борисович

Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)

Смерть
Неизвестно
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