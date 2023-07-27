Икрина (Новопашина) (Новопашина) Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Новопашин Гаврил
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Борисовна
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Борисович
Отец ребёнка: Икрин (ikrin) Борис Васильевич (Boris Vasilyevich)
Смерть
Неизвестно