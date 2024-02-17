Светличный Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти20.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Серебрянникова Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Светличный Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Светличный Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Феодора Матвеевна
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Светличный Илья Матвеевич
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1942
Сын: Светличный Валерий Матвеевич
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Матвеевна
Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна
Смерть
20.05.1971
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область