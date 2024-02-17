Светличный Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличный Матвей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

20.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Серебрянникова Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Светличный Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Светличный Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Феодора Матвеевна

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Светличный Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1942

Сын: Светличный Валерий Матвеевич

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Матвеевна

Мать ребёнка: Светличная Наталья Степановна

Смерть
20.05.1971
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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