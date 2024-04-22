(Светличная) Феодора Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Светличная) Феодора Матвеевна

Место рождения

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Светличный Матвей Павлович

Мать: Светличная Наталья Степановна

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Смерть
1994
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