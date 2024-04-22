Светличная Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения08.09.1899
Дата смерти11.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Серебрянникова Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1921
Сын: Светличный Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Светличный Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Феодора Матвеевна
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Светличный Илья Матвеевич
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1942
Сын: Светличный Валерий Матвеевич
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Матвеевна
Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович
Смерть
11.11.1993
Заводской, Степногорская городская администрация, Акмолинская область