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Светличная Наталья Степановна

Место рождения

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

11.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Серебрянникова Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Рождение ребёнка
07.01.1921

Сын: Светличный Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Светличный Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Феодора Матвеевна

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Светличный Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1942

Сын: Светличный Валерий Матвеевич

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Матвеевна

Отец ребёнка: Светличный Матвей Павлович

Смерть
11.11.1993
Заводской, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
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