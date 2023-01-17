Зеренда
Зерендинский район, Акмолинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
10658. Зерендннская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 11. Кибиток: 2198. 11081Лошадей: 23428. Рогатого скота: 8927. Верблюдов: 75. Овец: 31872. Коз: 6245.
10759. Зерендинская ст., стан. правлениеВсех дворов: 251. 1476Лошадей: 474. Рогатого скота: 1582. Овец: 1090. Коз: 108. Свиней: 45.
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село ЗерендаЗеренді а.115630100