село Зеренда, село Зеренда, Зерендинский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Зеренда

Зерендинский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Зерендннская киргизская волость
10658. Зерендннская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 11. Кибиток: 2198. 11081Лошадей: 23428. Рогатого скота: 8927. Верблюдов: 75. Овец: 31872. Коз: 6245.
Кокчетавский уезд, Зерендинская станица
10759. Зерендинская ст., стан. правлениеВсех дворов: 251. 1476Лошадей: 474. Рогатого скота: 1582. Овец: 1090. Коз: 108. Свиней: 45.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ
село ЗерендаЗеренді а.115630100
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