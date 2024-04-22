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(Светличная) Елена Матвеевна
(Светличная) Елена Матвеевна
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Древо
Место рождения
Зеренда
, Зерендинский район, Акмолинская область
Дата рождения
1929
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Светличный Матвей Павлович
1893 г.р.
Мать
Светличная Наталья Степановна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Светличный Матвей Павлович
Мать:
Светличная Наталья Степановна
Зеренда
, Зерендинский район, Акмолинская область
Смерть
2015
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