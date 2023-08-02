Черкасский Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1842
Дата смерти01.09.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1842
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Черкасский Алексей Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна
Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Арронет Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1877
Сын: Черкасский Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1911