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Черкасский Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1842

Дата смерти

01.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1842

Отец: Черкасский Алексей Борисович

Мать: Черкасская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Черкасский Алексей Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна

Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Арронет Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна

Рождение ребёнка
26.10.1877

Сын: Черкасский Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Клеопатра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Клеопатра Петровна

Смерть
01.09.1911
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