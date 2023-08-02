Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1848
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Черкасский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна
Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Арронет Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
26.10.1877
Сын: Черкасский Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917