Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1848

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Черкасский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна

Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Арронет Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
26.10.1877

Сын: Черкасский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Борис Алексеевич

Смерть
После 1917
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