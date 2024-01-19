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Черкасский Дмитрий Борисович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1810

Жена: Черкасская Дагмара Станиславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2413. кадр 279 ц. 12-ти апостолов при Главном управлении почт и телеграфов Жених - князь Дмитрий Борисович Черкасский, помощник столоначальника Департамента Д... Показать все
Рождение
26.10.1877

Отец: Черкасский Борис Алексеевич

Мать: Черкасская Клеопатра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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