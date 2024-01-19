Черкасский Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения26.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1810
Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2413. кадр 279 ц. 12-ти апостолов при Главном управлении почт и телеграфов Жених - князь Дмитрий Борисович Черкасский, помощник столоначальника Департамента Д... Показать все
Рождение
26.10.1877
Смерть
Неизвестно