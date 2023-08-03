Черкасская (Карницкая) Дагмара Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Карницкая) Дагмара Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1810

Муж: Черкасский Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2413. кадр 279 ц. 12-ти апостолов при Главном управлении почт и телеграфов Жених - князь Дмитрий Борисович Черкасский, помощник столоначальника Департамента Д... Показать все
Рождение
05.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно

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