Черкасская (Карницкая) Дагмара Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2413. кадр 279 ц. 12-ти апостолов при Главном управлении почт и телеграфов Жених - князь Дмитрий Борисович Черкасский, помощник столоначальника Департамента Д... Показать все
Рождение
05.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно