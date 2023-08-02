Черкасская-Палечек (Черкасская) Марианна Борисовна 13.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасская-Палечек (Черкасская) Марианна Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.02.1876, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 11.01.1934, Рига, Rīga

Мать
Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна28.10.1848 г.р.
Отец
Черкасский Борис Алексеевич18.05.1842 г.р.
Супруги
Палечек Николай Иосифович1878 г.р.
Дети
Черкасский-Палечек Алексей Николаевич18.08.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1876

Отец: Черкасский Борис Алексеевич

Мать: Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
22.07.1902

Муж: Палечек Николай Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1279. кадр 597 ц. при гимназии Имп. Чел. Общ жених - 23, невеста - 26 лет

Рождение ребёнка
18.08.1904

Сын: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Палечек Николай Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
11.01.1934
Рига, Rīga

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