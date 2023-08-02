Черкасская-Палечек (Черкасская) Марианна Борисовна
женский, родилась 13.02.1876, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 11.01.1934, Рига, Rīga
МатьЧеркасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна28.10.1848 г.р.
ОтецЧеркасский Борис Алексеевич18.05.1842 г.р.
Супруги
Палечек Николай Иосифович1878 г.р.
Дети
Черкасский-Палечек Алексей Николаевич18.08.1904 г.р.
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Рождение
13.02.1876
Бракосочетание
22.07.1902
Рождение ребёнка
18.08.1904
Сын: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Палечек Николай Иосифович
Смерть
11.01.1934
Рига, Rīga