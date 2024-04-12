Палечек Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти29.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
22.07.1902
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1279. кадр 597 ц. при гимназии Имп. Чел. Общ жених - 23, невеста - 26 лет
Рождение ребёнка
18.08.1904
Сын: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна
Смерть
29.12.1937
Тверь, город Тверь, Тверская область