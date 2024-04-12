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Палечек Николай Иосифович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1878

Дата смерти

29.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.07.1902

Жена: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1279. кадр 597 ц. при гимназии Имп. Чел. Общ жених - 23, невеста - 26 лет
Рождение ребёнка
18.08.1904

Сын: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Марианна Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.12.1937
Тверь, город Тверь, Тверская область
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