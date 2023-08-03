Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1904
Дата смерти?.12.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шоу (Черкасская-Палечек) Элизабет
Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский-Палечек Майкл А.
Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орр (Черкасская-Палечек) Марианна
Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.04.1928
Смерть
?.12.1980