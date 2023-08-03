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Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.08.1904

Дата смерти

?.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1904

Отец: Палечек Николай Иосифович

Мать: Черкасская-Палечек (Черкасская) Марианна Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шоу (Черкасская-Палечек) Элизабет

Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский-Палечек Майкл А.

Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орр (Черкасская-Палечек) Марианна

Мать ребёнка: Черкасская-Палечек Лилиан Ока

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская-Палечек Лилиан Ока

Бракосочетание
29.04.1928

Жена: Черкасская-Палечек Тамара

Смерть
?.12.1980

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