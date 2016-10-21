Черкасская-Палечек Лилиан Ока
Место рожденияг. Сиэтл, Вашингтон, США
Дата рождения01.07.1921
Дата смерти21.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шоу (Черкасская-Палечек) Элизабет
Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский-Палечек Майкл А.
Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орр (Черкасская-Палечек) Марианна
Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2016