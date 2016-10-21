Черкасская-Палечек Лилиан Ока — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская-Палечек Лилиан Ока

Место рождения

г. Сиэтл, Вашингтон, США

Дата рождения

01.07.1921

Дата смерти

21.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шоу (Черкасская-Палечек) Элизабет

Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский-Палечек Майкл А.

Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орр (Черкасская-Палечек) Марианна

Отец ребёнка: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский-Палечек Алексей Николаевич

Смерть
21.10.2016

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