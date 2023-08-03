Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1876

Дата смерти

08.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876

Отец: Черкасский Борис Алексеевич

Мать: Черкасская (Муравьёва) Клеопатра Петровна

Бракосочетание
06.10.1902

Муж: Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1282. кадр 251 Никаноровская ц. при доме призрения малолетних бедных (Лиговская, 26) https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/127/1282 Жених - потомственный дворянин... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1904

Дочь: Арронет Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович

Смерть
08.04.1904

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