Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1876
Дата смерти08.04.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876
Бракосочетание
06.10.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1282. кадр 251 Никаноровская ц. при доме призрения малолетних бедных (Лиговская, 26) https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/127/1282 Жених - потомственный дворянин... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1904
Дочь: Арронет Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович
Смерть
08.04.1904