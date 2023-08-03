Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.02.1876

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.10.1902

Жена: Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1282. кадр 251 Никаноровская ц. при доме призрения малолетних бедных (Лиговская, 26) https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/127/1282 Жених - потомственный дворянин... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1904

Дочь: Арронет Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна

Смерть
1922
Киев, Украинская ССР

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