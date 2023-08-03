Арронет Николай-Юлий-Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1876
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1902
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1282. кадр 251 Никаноровская ц. при доме призрения малолетних бедных (Лиговская, 26) https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/127/1282 Жених - потомственный дворянин... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1904
Дочь: Арронет Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Арронет (Черкасская) Любовь Борисовна
Смерть
1922
Киев, Украинская ССР