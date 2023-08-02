Черкасская (Щербатова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти02.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1842
Сын: Черкасский Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Черкасский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасский Алексей Борисович
Смерть
02.02.1892