Черкасская (Щербатова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Щербатова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

02.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
18.05.1842

Сын: Черкасский Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Черкасский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасский Алексей Борисович

Смерть
02.02.1892

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