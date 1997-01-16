Никифорова (Французова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Французова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1917

Дата смерти

16.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1917

Отец: Французова Иван

Мать: Французова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалов Николай

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Стрельникова (Завалова) Эльвира

Отец ребёнка: Завалов Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Завалов Валерий

Отец ребёнка: Завалов Николай

Бракосочетание
Около 1968

Муж: Никифоров Алексей Деомидович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
16.01.1997
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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