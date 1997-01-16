Никифорова (Французова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1917
Дата смерти16.01.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1917
Отец: Французова Иван
Мать: Французова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завалов Николай
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Стрельникова (Завалова) Эльвира
Отец ребёнка: Завалов Николай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.03.1940
Сын: Завалов Валерий
Отец ребёнка: Завалов Николай
Бракосочетание
Около 1968
Смерть
16.01.1997