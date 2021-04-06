Стрельникова (Завалова) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Завалова) Эльвира

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.09.1938

Дата смерти

06.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938

Отец: Завалов Николай

Мать: Никифорова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Абрамова Ольга

Отец ребёнка: Стрельников Владимир

Рождение ребёнка
20.01.1969

Дочь: Акименко Татьяна

Отец ребёнка: Злыднев Виктор

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Владимир

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Стрельников Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детского сада № 66
Смерть
06.04.2021
Россия
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