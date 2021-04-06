Стрельникова (Завалова) Эльвира
Место рождения
Дата рождения27.09.1938
Дата смерти06.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1938
Отец: Завалов Николай
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Абрамова Ольга
Отец ребёнка: Стрельников Владимир
Рождение ребёнка
20.01.1969
Дочь: Акименко Татьяна
Отец ребёнка: Злыднев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельников Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Стрельников Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель детского сада № 66
Смерть
06.04.2021
Россия