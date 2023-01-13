Стрельников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Владимир

Стрельников Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Стрельникова (Иваницкая) Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Стрельникова (Завалова) Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова (Завалова) Эльвира

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Абрамова (Стрельникова) Ольга

Мать ребёнка: Стрельникова (Завалова) Эльвира

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт

Мы используем куки для улучшения работы сайта.