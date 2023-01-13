Стрельников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Абрамова (Стрельникова) Ольга
Мать ребёнка: Стрельникова (Завалова) Эльвира
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт