Акименко (Стральникова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения20.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1969
Отец: Злыднев Виктор
Мать: Стрельникова Эльвира
Бракосочетание
04.06.1988
Муж: Акименко Александр
Житикара, Житикаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
25.10.1988
Сын: Акименко Иван
Отец ребёнка: Акименко Александр
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Развод
09.05.2002
Муж: Акименко Александр
Место жительства
Неизвестно