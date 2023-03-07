Акименко (Стральникова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акименко (Стральникова) Татьяна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

20.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1969

Отец: Злыднев Виктор

Мать: Стрельникова Эльвира

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
04.06.1988

Муж: Акименко Александр

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
25.10.1988

Сын: Акименко Иван

Отец ребёнка: Акименко Александр

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Развод
09.05.2002

Муж: Акименко Александр

Место жительства
Неизвестно
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