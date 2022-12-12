Завалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалов Николай

Завалов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Стрельникова Эльвира

Мать ребёнка: Никифорова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Завалов Валерий

Мать ребёнка: Никифорова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close