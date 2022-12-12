Завалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Стрельникова Эльвира
Мать ребёнка: Никифорова Валентина Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1940
Сын: Завалов Валерий
Мать ребёнка: Никифорова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно