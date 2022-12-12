Французова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1917
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Французова Иван
Рождение ребёнка
?.11.1923
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Французова Иван
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1927
Дочь: Терехова Лидия
Отец ребёнка: Французова Иван
Смерть
Неизвестно