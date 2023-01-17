Французова Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1917
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Французова Евдокия
Рождение ребёнка
?.11.1923
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Французова Евдокия
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1927
Дочь: Терехова Лидия
Мать ребёнка: Французова Евдокия
Смерть
Неизвестно