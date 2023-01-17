Французова Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1917

Дочь: Никифорова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Французова Евдокия

Рождение ребёнка
?.11.1923

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Французова Евдокия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1927

Дочь: Терехова Лидия

Мать ребёнка: Французова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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