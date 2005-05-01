Терехова (Французова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Французова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1927

Дата смерти

Около ?.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927

Отец: Французова Иван

Мать: Французова Евдокия

Рождение ребёнка
23.05.1952

Сын: Терехов Владимир

Отец ребёнка: Терехов Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Виктор

Отец ребёнка: Терехов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Василий

Смерть
Около ?.05.2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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