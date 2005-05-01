Терехова (Французова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1927
Дата смертиОколо ?.05.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1927
Отец: Французова Иван
Мать: Французова Евдокия
Рождение ребёнка
23.05.1952
Сын: Терехов Владимир
Отец ребёнка: Терехов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Виктор
Отец ребёнка: Терехов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Василий
Смерть
Около ?.05.2005