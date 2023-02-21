Терехов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1952
Сын: Терехов Владимир
Мать ребёнка: Терехова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Виктор
Мать ребёнка: Терехова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терехова Лидия
Смерть
Около 1972
Похороны
Неизвестно
Успенское (Цинковое)