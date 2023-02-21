Терехов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Василий

Терехов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1952

Сын: Терехов Владимир

Мать ребёнка: Терехова Лидия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Виктор

Мать ребёнка: Терехова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Лидия

Смерть
Около 1972
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Успенское (Цинковое)
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