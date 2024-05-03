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Чернышов Никифор Сергеевич

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

08.02.1822 ст.

Дата смерти

01.05.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1822 ст.

Отец: Чернышов Сергей Иванович

Мать: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
16.02.1840 ст.

Жена: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Попова (Чернышова) Феодосья Никифоровна

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1846 ст.

Сын: Чернышов Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1849 ст.

Сын: Чернышов Игнат Никифорович

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1852 ст.

Дочь: Чернышова Васса Никифоровна

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.

Сын: Чернышов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1859 ст.

Дочь: Чернышова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
01.05.1868 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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