Чернышов Никифор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1822 ст.
Дата смерти01.05.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1822 ст.
Бракосочетание
16.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Попова (Чернышова) Феодосья Никифоровна
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
13.06.1846 ст.
Сын: Чернышов Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1849 ст.
Сын: Чернышов Игнат Никифорович
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1852 ст.
Дочь: Чернышова Васса Никифоровна
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.
Сын: Чернышов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
11.08.1859 ст.
Дочь: Чернышова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Смерть
01.05.1868 ст.