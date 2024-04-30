Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

03.11.1797 ст.

Дата смерти

12.04.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
28.10.1817 ст.

Муж: Чернышов Сергей Иванович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1818

Дочь: Чернышова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чернышов Ермолай Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1822 ст.

Сын: Чернышов Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1825

Дочь: Чернышова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1827

Сын: Чернышов Трафим Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович

Смерть
12.04.1864 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.