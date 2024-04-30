Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1797 ст.
Дата смерти12.04.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1817 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1818
Дочь: Чернышова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чернышов Ермолай Сергеевич
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1822 ст.
Сын: Чернышов Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1825
Дочь: Чернышова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1827
Сын: Чернышов Трафим Сергеевич
Отец ребёнка: Чернышов Сергей Иванович
Смерть
12.04.1864 ст.