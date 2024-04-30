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Чернышов Сергей Иванович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

16.09.1802 ст.

Дата смерти

Около 1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1802 ст.

Отец: Чернышов Иван Афанасьевич

Мать: Чернышова Наталья Петровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
28.10.1817 ст.

Жена: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1818

Дочь: Чернышова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Чернышов Ермолай Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Рождение ребёнка
08.02.1822 ст.

Сын: Чернышов Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1825

Дочь: Чернышова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Рождение ребёнка
26.01.1827

Сын: Чернышов Трафим Сергеевич

Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна

Смерть
Около 1871 ст.

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