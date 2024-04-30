Чернышов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.09.1802 ст.
Дата смертиОколо 1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1802 ст.
Бракосочетание
28.10.1817 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1818
Дочь: Чернышова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чернышов Ермолай Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Рождение ребёнка
08.02.1822 ст.
Сын: Чернышов Никифор Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Рождение ребёнка
29.03.1825
Дочь: Чернышова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Рождение ребёнка
26.01.1827
Сын: Чернышов Трафим Сергеевич
Мать ребёнка: Чернышова Степанида (Сурина) Трофимовна
Смерть
Около 1871 ст.