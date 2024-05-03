Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

24.01.1819 ст.

Дата смерти

Около 1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1819 ст.

Отец: Голомазов Андрей Степанович

Мать: Голомазова (Чернышова) Евдокия Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
16.02.1840 ст.

Муж: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Попова (Чернышова) Феодосья Никифоровна

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1846 ст.

Сын: Чернышов Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1849 ст.

Сын: Чернышов Игнат Никифорович

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1852 ст.

Дочь: Чернышова Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1855 ст.

Сын: Чернышов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1859 ст.

Дочь: Чернышова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Чернышов Никифор Сергеевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Около 1889 ст.

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