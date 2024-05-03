Голомазова (Чернышова) Евдокия Алексеевна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голомазова (Чернышова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

22.09.1853 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чернышов Алексей Кузьмич

Мать: Чернышова Ирина Антоновна

Бракосочетание
25.01.1803 ст.

Муж: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1803 ст.

Сын: Голомазов Калина Андреевич

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1805 ст.

Сын: Голомазов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1807 ст.

Сын: Голомазов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1810 ст.

Сын: Голомазов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1812 ст.

Дочь: Никульшина (Голомазова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1814 ст.

Дочь: Голомазова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1816 ст.

Сын: Голомазов Трафим Андреевич

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1819 ст.

Дочь: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1822 ст.

Дочь: Голомазова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
22.09.1853 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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