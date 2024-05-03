Голомазова (Чернышова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти22.09.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1785
Бракосочетание
25.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1803 ст.
Сын: Голомазов Калина Андреевич
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1805 ст.
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
03.11.1807 ст.
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
09.01.1810 ст.
Сын: Голомазов Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1812 ст.
Дочь: Никульшина (Голомазова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1814 ст.
Дочь: Голомазова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1816 ст.
Сын: Голомазов Трафим Андреевич
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
24.01.1819 ст.
Дочь: Чернышова (Голомазова) Ксенья Андреевна
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
05.10.1822 ст.
Дочь: Голомазова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Голомазов Андрей Степанович
Смерть
22.09.1853 ст.