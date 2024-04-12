Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Яковлева

Агафья Яковлева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Яков Парфёнов

Мать: Федосья Тимофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1766

Муж: Козьма Егоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1772 ст.

Сын: Тимофей Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Егоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1774 ст.

Сын: Епифан Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Егоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1780 ст.

Сын: Селиверст Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Егоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close