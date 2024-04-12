Агафья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Яков Парфёнов
Мать: Федосья Тимофеева
Бракосочетание
1766
Муж: Козьма Егоров
Рождение ребёнка
03.05.1772 ст.
Сын: Тимофей Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Егоров
Рождение ребёнка
31.10.1774 ст.
Сын: Епифан Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Егоров
Рождение ребёнка
02.01.1780 ст.
Сын: Селиверст Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Егоров
Смерть
Неизвестно