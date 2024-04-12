Яков Парфёнов
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти03.09.1751 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Парфён Самуйлов
Бракосочетание
До 1744
Жена: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
06.06.1746 ст.
Сын: Ларион Яковлев
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Смерть
03.09.1751 ст.