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Яков Парфёнов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

03.09.1751 ст.

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Парфён Самуйлов

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1744

Жена: Федосья Тимофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1746 ст.

Сын: Ларион Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.09.1751 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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