Федосья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Тимофей Фёдоров
Мать: Устинья Григорьева
Бракосочетание
До 1744
Муж: Яков Парфёнов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфёнов
Рождение ребёнка
06.06.1746 ст.
Сын: Ларион Яковлев
Отец ребёнка: Яков Парфёнов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфёнов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно