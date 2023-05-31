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Федосья Тимофеева

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Тимофей Фёдоров

Мать: Устинья Григорьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1744

Муж: Яков Парфёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1746 ст.

Сын: Ларион Яковлев

Отец ребёнка: Яков Парфёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: не указан

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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