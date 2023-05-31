Устинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Муж: Тимофей Фёдоров

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Федосья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1731 ст.

Дочь: Марья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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