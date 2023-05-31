Устинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1728
Муж: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Федосья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Рождение ребёнка
22.07.1731 ст.
Дочь: Марья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фёдоров
Смерть
Неизвестно