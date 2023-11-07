Козьма Егоров
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Егор Артемьев
Мать: Ирина Иванова
Год рождения уточнён по ИВ
Бракосочетание
1766
Жена: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
03.05.1772 ст.
Сын: Тимофей Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
31.10.1774 ст.
Сын: Епифан Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1780 ст.
Сын: Селиверст Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно