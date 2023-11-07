Козьма Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Егоров

Козьма Егоров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Егор Артемьев

Мать: Ирина Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточнён по ИВ
Бракосочетание
1766

Жена: Агафья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1772 ст.

Сын: Тимофей Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1774 ст.

Сын: Епифан Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1780 ст.

Сын: Селиверст Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.