Воинков Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти30.09.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
27.01.1803
Рождение ребёнка
12.10.1807
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
02.05.1810
Сын: Воинков Феодосий Стефанов
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
15.06.1811
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
22.02.1813
Дочь: Шалькова Агафия Стефанова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
08.03.1816
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Рождение ребёнка
15.04.1818
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова
Смерть
30.09.1820
Причина смерти: от горячки