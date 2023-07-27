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Воинков Стефан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

30.09.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Воинков Иван Иванов

Мать: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева

Бракосочетание
27.01.1803

Жена: Воинкова Наталья Федорова

Рождение ребёнка
12.10.1807

Сын: Воинков Назарий Стефанов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1810

Сын: Воинков Феодосий Стефанов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1811

Сын: Воинков Мануил Стефанов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1813

Дочь: Шалькова Агафия Стефанова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1816

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1818

Дочь: Александра Стефанова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.09.1820
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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