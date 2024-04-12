Воинкова (Новопашенная) Наталья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти10.06.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
27.01.1803
Рождение ребёнка
12.10.1807
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
02.05.1810
Сын: Воинков Феодосий Стефанов
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1811
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
22.02.1813
Дочь: Шалькова Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1816
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1818
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов
Смерть
10.06.1851
Причина смерти: от престарелости