Воинкова (Новопашенная) Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Новопашенная) Наталья Федорова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

10.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Новопашенной Федор Васильев

Мать: Новопашенная Анна Степанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
27.01.1803

Муж: Воинков Стефан Иванов

Рождение ребёнка
12.10.1807

Сын: Воинков Назарий Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1810

Сын: Воинков Феодосий Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1811

Сын: Воинков Мануил Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1813

Дочь: Шалькова Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1816

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1818

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Воинков Стефан Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.06.1851
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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