Новопашенной Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Федор Васильев

Новопашенной Федор Васильев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

24.04.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Новопашенной Василий

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Новопашенной Иван Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Новопашенной Леонтий Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Новопашенной Федор Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Воинкова Наталья Федорова

Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Анна Степанова

Смерть
24.04.1818
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close