Новопашенной Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти24.04.1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Новопашенной Василий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Новопашенной Иван Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Новопашенной Леонтий Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Новопашенной Федор Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Воинкова Наталья Федорова
Мать ребёнка: Новопашенная Анна Степанова
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1818
Причина смерти: от чахотки