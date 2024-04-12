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Новопашенной Федор Федоров

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Новопашенной Федор Васильев

Мать: Новопашенная Анна Степанова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1801

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1803

Сын: Новопашенной Анисим Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1804

Дочь: Воинкова Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1808

Сын: Новопашенной Григорий Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1810

Сын: Новопашенной Епимах Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1813

Сын: Новопашенной Христофор Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1815

Дочь: Лошкарева Параскева Федорова

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1817

Дочь: Агапия Федорова

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1818

Сын: Новопашенной Алексий Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1819

Сын: Новопашенной Евдоким Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1822

Сын: Новопашенной Артемий Федоров

Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Елена Григорьева

Смерть
Неизвестно
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