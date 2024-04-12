Новопашенной Федор Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Анисим Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Дочь: Воинкова Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Григорий Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Епимах Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Христофор Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Дочь: Лошкарева Параскева Федорова
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Дочь: Агапия Федорова
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Алексий Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Евдоким Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева
Сын: Новопашенной Артемий Федоров
Мать ребёнка: Новопашенная Елена Григорьева