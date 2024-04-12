Воинкова (Новопашенная) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Новопашенная) Евдокия Федорова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1804

Отец: Новопашенной Федор Федоров

Мать: Новопашенная Елена Григорьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.01.1826

Муж: Воинков Феодот Тимофеев

Рождение ребёнка
29.11.1826

Сын: Воинков Андрей Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1827

Сын: Воинков Зотик Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1830

Сын: Воинков Нил Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Воинков Прокопий Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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