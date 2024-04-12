Воинкова (Новопашенная) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения04.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1804
Бракосочетание
02.01.1826
Рождение ребёнка
29.11.1826
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
27.12.1827
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
27.05.1830
Сын: Воинков Нил Феодотов
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
08.07.1833
Сын: Воинков Прокопий Феодотов
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Смерть
Неизвестно