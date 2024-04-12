Воинков Феодот Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
28.09.1815
Жена: Воинкова Марина Власиева
Рождение ребёнка
28.11.1817
Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева
Рождение ребёнка
16.01.1820
Дочь: Татьяна Федотова
Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева
Рождение ребёнка
12.06.1822
Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева
Бракосочетание
02.01.1826
Рождение ребёнка
29.11.1826
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
27.12.1827
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
27.05.1830
Сын: Воинков Нил Феодотов
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
08.07.1833
Сын: Воинков Прокопий Феодотов
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно