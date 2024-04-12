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Воинков Феодот Тимофеев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Мать: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.09.1815

Жена: Воинкова Марина Власиева

Рождение ребёнка
28.11.1817

Сын: Воинков Яков Феодотов

Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1820

Дочь: Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1822

Сын: Воинков Тимофей Федотов

Мать ребёнка: Воинкова Марина Власиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.01.1826

Жена: Воинкова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
29.11.1826

Сын: Воинков Андрей Феодотов

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1827

Сын: Воинков Зотик Феодотов

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1830

Сын: Воинков Нил Феодотов

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1833

Сын: Воинков Прокопий Феодотов

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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