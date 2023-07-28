Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти15.11.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Воинков Матфий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Воинкова Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова
Смерть
15.11.1814
Причина смерти: от геморою