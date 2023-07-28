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Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

15.11.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Воинков Матфий Васильев

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Воинков Фотий Тимофеев

Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Воинкова Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Воинков Феодот Тимофеев

Мать ребёнка: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.11.1814
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от геморою