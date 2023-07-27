Воинкова (Воинкова) Марина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Марина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

21.11.1809

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Воинков Фотий Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Воинкова Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агрипина Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Воинков Феодот Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
21.11.1809
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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