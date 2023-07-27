Воинкова (Воинкова) Марина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти21.11.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Воинкова Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агрипина Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)
Смерть
21.11.1809