Воинкова (Воинкова) Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Агафья Тимофеева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

04.04.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Воинков Тимофей Матвиев (Васильев?)

Мать: Воинкова Марина Семенова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1810

Муж: Воинков Поликарп Иванов

Рождение ребёнка
20.09.1812

Сын: Воинков Сергий Поликарпов

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1815

Сын: Воинков Александр Поликарпов

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1817

Сын: Воинков Евфимий Поликарпов

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1819

Дочь: Анна Поликарпова

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1827

Дочь: Агрипина Поликарпова

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1828

Дочь: Пульхерия Поликарпова

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1831

Сын: Воинков Фирс Поликарпов

Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.04.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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