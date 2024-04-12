Воинкова (Воинкова) Агафья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти04.04.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
13.11.1810
Рождение ребёнка
20.09.1812
Сын: Воинков Сергий Поликарпов
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1815
Сын: Воинков Александр Поликарпов
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1817
Сын: Воинков Евфимий Поликарпов
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
03.02.1819
Дочь: Анна Поликарпова
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1827
Дочь: Агрипина Поликарпова
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1828
Дочь: Пульхерия Поликарпова
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Рождение ребёнка
14.12.1831
Отец ребёнка: Воинков Поликарп Иванов
Смерть
04.04.1836
Причина смерти: горячкою