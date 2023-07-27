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Воинков Поликарп Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Воинков Иван Иванов

Мать: Воинкова Стефанида Иванова

Бракосочетание
13.11.1810

Жена: Воинкова Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
20.09.1812

Сын: Воинков Сергий Поликарпов

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1814

Сын: Воинков Симион Поликарпов

Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1815

Сын: Воинков Александр Поликарпов

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1817

Сын: Воинков Евфимий Поликарпов

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1819

Дочь: Анна Поликарпова

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1821

Сын: Воинков Платон Поликарпов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1824

Сын: Воинков Андрей Поликарпов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1827

Дочь: Агрипина Поликарпова

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1828

Дочь: Пульхерия Поликарпова

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1831

Сын: Воинков Фирс Поликарпов

Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Татьяна Демидова

Смерть
Неизвестно
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