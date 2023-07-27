Воинков Поликарп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Воинков Иван Иванов
Бракосочетание
13.11.1810
Рождение ребёнка
20.09.1812
Сын: Воинков Сергий Поликарпов
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1814
Сын: Воинков Симион Поликарпов
Мать ребёнка: Воинкова Татьяна Демидова
Рождение ребёнка
21.08.1815
Сын: Воинков Александр Поликарпов
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
23.12.1817
Сын: Воинков Евфимий Поликарпов
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
03.02.1819
Дочь: Анна Поликарпова
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
17.11.1821
Сын: Воинков Платон Поликарпов
Рождение ребёнка
19.08.1824
Сын: Воинков Андрей Поликарпов
Рождение ребёнка
25.06.1827
Дочь: Агрипина Поликарпова
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
03.08.1828
Дочь: Пульхерия Поликарпова
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
14.12.1831
Мать ребёнка: Воинкова Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно